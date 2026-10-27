От зерна до сиропов: что производят из кукурузы в Алматинской области

В Алматинской области на предприятии «АзияАгроФуд» ежедневно принимают около 2 тысяч тонн кукурузы. Здесь зерно перерабатывают в муку, сиропы и комбикорма, которые поставляют на внутренний рынок и экспортируют за рубеж. Производственные мощности комплекса позволяют перерабатывать до 1200 тонн сырья в сутки. Как устроен процесс от приёмки урожая до выпуска готовой продукции – в фоторепортаже BAQ.KZ.

ТОО «АзияАгроФуд» расположено в селе Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области. Комплекс объединяет мукомольное, крахмалопаточное и комбикормовое производства.

Общая проектная мощность предприятия составляет 1200 тонн переработки сырья в сутки. Основные культуры, с которыми здесь работают, – пшеница и кукуруза.

В период уборки урожая предприятие ежедневно принимает около 2 тысяч тонн кукурузы.

Это приблизительно 80 грузовых автомобилей.

Кукурузу поставляют фермерские хозяйства Алматинской и Жетысуской областей. Перед разгрузкой зерно проходит регистрацию и взвешивание.

Качество поступающего сырья проверяют в лаборатории. Специалисты отбирают пробы и определяют основные характеристики зерна.

Для учёта поставок используют цифровую систему «Астық». Каждая партия зерна регистрируется по QR-коду, что позволяет отслеживать её вес и качественные показатели.

После проверки зерно направляют на хранение и дальнейшую переработку.

Из кукурузы получают несколько видов продукции для пищевой и кормовой промышленности.

На мельнице перерабатывают пшеницу. Производственная мощность этого подразделения составляет до 400 тонн сырья в сутки.

На крахмалопаточном заводе из кукурузы получают сиропы и другие пищевые ингредиенты. Мощность производства достигает 200 тонн в сутки.

При глубокой переработке кукурузы также получают глютен и отруби. Эти компоненты используют при изготовлении кормов для животных.

На предприятии производят комбикорма для крупного рогатого скота, молочно-товарных ферм и птицефабрик. Проектная мощность завода составляет 600 тонн в сутки.

Большая часть технологических процессов автоматизирована. В одной смене работу комбикормового завода обеспечивают шесть сотрудников.

Состав кормов подбирают с учётом вида, возраста и потребностей животных. Для этого используют зерновые, белковые и другие питательные компоненты.

Готовые комбикорма поставляют казахстанским хозяйствам, а также экспортируют в Китай, Узбекистан и Таджикистан.

«АзияАгроФуд» сотрудничает с местными сельхозпроизводителями, закупая выращенное ими зерно.

Переработка кукурузы позволяет выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью и поставлять её на зарубежные рынки.