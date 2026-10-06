От Жамбылской области до Актау запускают новые торговые и логистические объекты

В Казахстане продолжается работа над трансграничными торгово-логистическими хабами. На одних площадках строят инженерные сети и производственные объекты, на других уже принимают грузы. В материале собраны данные по четырем направлениям.

Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия»

В Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» завершили ограждение территории площадью 100 гектаров. Сейчас там строят внутренние дороги и инженерную инфраструктуру.

Внешние строительно-монтажные работы завершены, идут пусконаладочные работы. Внутренняя инженерная инфраструктура готова на 55%. Завершить работы планируют в декабре 2026 года.

На территории центра уже построили восемь производственных зданий. Пул инвестиционных проектов оценивается в 89,4 млрд тенге.

Строительство одного из крупнейших объектов уже началось. Речь идет об индустриальном парке стоимостью 75,3 млрд тенге.

Торгово-логистический комплекс в Жамбылской области

Индустриальный торгово-логистический комплекс в Жамбылской области получил статус специальной экономической зоны в апреле 2026 года.

Для комплекса определили участок площадью 165 гектаров. Подготовлена программа подключения к инженерным сетям. В 2026 году началось строительство подстанции первой очереди.

На эти цели предусмотрено 12 млрд тенге. В текущем году выделено около 4 млрд тенге. Остальные средства планируют направить в 2027 году.

На площадке продолжается подготовка территории и инфраструктуры будущего комплекса.

Центр трансграничной торговли «Евразия»

Центр трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области занимает 281 гектар.

На территории завершили подведение части внешней инженерной инфраструктуры. Проведены работы по газоснабжению, электросетям, водоснабжению и водоотведению.

В индустриальной зоне идут проекты по производству асфальтобетона, переработке автомобильных шин, выпуску газобетонных изделий и строительству газотурбинной электростанции.

Параллельно прорабатывается создание специальной экономической зоны «Евразия». По данным Министерства торговли и интеграции, этот статус должен создать условия для привлечения инвестиций и размещения производств.

Контейнерные хабы в порту Актау и ЕРСАЙ

В порту Актау начал практическую работу международный контейнерный хаб. Первый контейнерный поезд приняли 14 июля 2026 года.

К моменту публикации через хаб прошло 233 контейнера, что составляет 444 ДФЭ. После выхода на проектную мощность пропускная способность порта по контейнерным грузам должна вырасти с нынешних 70 тыс. до 240 тыс. ДФЭ в год.

Еще один объект Каспийского узла строят в индустриальном порту ЕРСАЙ. Готовность контейнерного терминала составляет около 85%.

На площадке построили 10 километров внутрипортовых железнодорожных путей. Завершается создание контейнерной площадки и подкрановых путей.

Ввод терминала запланирован на 1 октября 2026 года. После выхода на проектную мощность он сможет обрабатывать до 120 тыс. ДФЭ в год и принимать до 300 судов ежегодно.

Объем частных инвестиций в проект превышает 15 млрд тенге.