От Жетысу до Западного Казахстана: где работали партии 13 августа

Предвыборный день 13 августа сложился из совершенно разных сюжетов – заводские цеха и свекловичные поля, разговоры с врачами и родителями детей с инвалидностью, экологические акции, открытые встречи и поезд, отправившийся по регионам.

Партии все дальше уходили от привычных площадок, перенося политический разговор туда, где за общими программными тезисами стоят вполне конкретные вопросы: производство и сельское хозяйство, рабочие места и медицина, социальная поддержка и экология. В одних регионах этот разговор шел у заводских станков и прямо в поле, в других с жителями, трудовыми и профессиональными коллективами.

Республиканский штаб партии «Әділет» с ее лидером Айбеком Дадебаем побыли в области Жетысу и провел серию встреч. В Талдыкоргане на заводе ТОО «DENK», выпускающем детали для энергетической инфраструктуры, обсуждались снижение зависимости от импорта и упрощение возврата НДС для отечественных производителей. На свекловичном поле в Ескельдинском районе речь шла о мерах поддержки аграриев, включая продолжение программы развития сахарной отрасли и вопросы цифровизации АПК.В этот же день штаб встретился с медицинскими работниками региона.

Затем штаб продолжил работу в Алматинской области, это стал уже 15-й регион в рамках поездки по стране. На предприятии АО «Galanz Bottlers» обсуждалась социальная ответственность бизнеса перед работниками. В Конаеве прошла встреча с общественностью по вопросам занятости, инфраструктуры, налоговой нагрузки на бизнес и защиты прав детей. В Илийском районе состоялась встреча с коллективом ТОО «Фирма «БЕНТ».

В Уральске кандидат Общенациональной социал-демократической партии Анаргуль Абенова провела встречу с родителями детей с инвалидностью, включая расстройства аутистического спектра и ДЦП. Участники обсудили доступность медицинской помощи, реабилитации и социальной поддержки, в том числе возможность создания крупного реабилитационного центра с бесплатными услугами для малообеспеченных семей. В Буландынском районе Акмолинской области кандидаты Ильяс Жангали и Ару Алшынбай провели открытый диалог с жителями Макинска. Обсуждались дороги, водоснабжение, доступность медицины и образования, поддержка молодежи и пенсионеров.

Партия «Байтақ» провела несколько мероприятий экологической направленности. Кандидат Сауле Камытбекова встретилась с коллективом стоматологической клиники ArayDent. Участники обсудили возможное влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья полости рта. В Актюбинской области партия провела круглый стол о технологиях очистки и повторного использования сточных вод с участием бизнеса и экологов. В Алматы кандидат Владимир Мартель встретился с педагогическим коллективом школы №80. На встрече обсуждались экологическое воспитание и социальная поддержка учителей. Также партия провела встречи с жителями в Северо-Казахстанской области в Петропавловске и Глубоковском районе, Карагандинской области в Темиртау, а также в Шымкенте. В основном обсуждались состояние дорог, озеленение, вывоз мусора и общие вопросы экологии.

В Астане прошел первый конгресс Народной партии Казахстана «Социальный Казахстан». На нем выступил председатель партии Нурсултан Шоканов. Он отметил, что рассматривал социализм как путь к обеспечению равных возможностей, а общественный запрос на справедливость связывал прежде всего с повышением качества жизни граждан. В Шымкенте кандидаты встретились с медицинскими работниками городской больницы №2. Участники обсудили статус и социальное обеспечение врачей. Кандидат Ляззат Актаева также высказалась по вопросам здравоохранения и подвергла критике соответствующий раздел программы ОСДП. Партия также провела встречи с трудовыми и медицинскими коллективами в Жамбылской, Абайской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В Международный день молодежи партия «Ауыл» провела экологическое мероприятие «Таза Ауыл» с участием более 350 человек, включая председателя партии Кайрата Айтуганова. Участники очистили территорию у родника Қайнар-Бөржар. По данным партии, всего в рамках кампании в регионах страны было проведено около 100 подобных акций. В Мангистауской области молодые активисты партии организовали акцию на побережье Каспийского моря.

Делегация партии «Ақ жол» во главе с председателем Данией Еспаевой встретилась с трудовым коллективом ТОО «Цементный завод Семей» в области Абай. Обсуждались поддержка отечественного производства и предпринимательства. В этот же день партия запустила поезд по регионам. Первая остановка прошла на станции Павлодар, где Дания Еспаева и члены штаба провели открытый диалог с пассажирами.

Представители партии «Respublica» посетили мясоперерабатывающее предприятие ТОО «Кублей» в Уральске, партия напомнила об истории 2023 года, когда после обращений ее руководства Минздрав пересмотрел санитарные требования, что позволило предприятию продолжить работу после угрозы закрытия.

В Уральске также прошла встреча с коллективом машиностроительного завода АО «УральскАгроРеммаш» (более 70 лет работы) - обсуждали поддержку промышленности, налоговую реформу и кадровую политику. В Туркестане представитель партии сообщил о привлечении около 9 млрд тенге частных инвестиций в строительство медицинского комплекса площадью 15 тыс. кв. м. По его словам, реализация проекта предполагала создание более 240 рабочих мест.

Так, 13 августа предвыборная кампания прошла в разных форматах – от встреч на предприятиях и сельскохозяйственных объектах до экологических акций, открытых диалогов и партийного конгресса. В течение дня участники кампании обсуждали вопросы производства, сельского хозяйства, занятости, медицины, социальной поддержки, инфраструктуры и экологии.