Отбасы банк начинает распределение арендного жилья
Сегодня, 17:42
83Фото: pixabay.com
С октября Отбасы банк приступает к распределению арендного жилья для граждан по всей территории Казахстана, передает BAQ.KZ.
В рамках проведённой жилищной реформы квартиры будут предоставляться в зависимости от даты постановки в очередь и уровня доходов заявителей.
Гражданам, состоящим в очереди, необходимо на сайте Отбасы банка дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Подробная инструкция доступна в видеоформате.
При возникновении трудностей можно обратиться в зоны самообслуживания ЦОН или отделения Отбасы банка.
Важно: при отсутствии актуальных данных о доходах гражданину может быть отказано в предоставлении арендного жилья.
