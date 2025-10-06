С октября Отбасы банк приступает к распределению арендного жилья для граждан по всей территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

В рамках проведённой жилищной реформы квартиры будут предоставляться в зависимости от даты постановки в очередь и уровня доходов заявителей.

Гражданам, состоящим в очереди, необходимо на сайте Отбасы банка дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Подробная инструкция доступна в видеоформате.

При возникновении трудностей можно обратиться в зоны самообслуживания ЦОН или отделения Отбасы банка.

Важно: при отсутствии актуальных данных о доходах гражданину может быть отказано в предоставлении арендного жилья.