Отбасы банк привлекает 90 млрд тенге от Азиатского банка развития на запуск программ «Ұмай» и «Зелёная ипотека». Соответствующее соглашение подписали Отбасы банк, входящий в структуру холдинга «Байтерек», и АБР, передает BAQ.kz.

Привлечённые средства направят на выдачу жилищных займов в рамках двух программ. На первом этапе планируется оформить свыше 2 000 кредитов.

Как отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, для банка важны семейные ценности, поддержка женщин и продвижение гендерного равенства.

Условия «Ұмай»

Программа «Ұмай» предлагает участницам широкий выбор недвижимости. Можно приобрести квартиру на первичном рынке, в том числе на этапе строительства при наличии гарантии КЖК или страхового инструмента, а также жильё на вторичном рынке, построенное не ранее 2016 года. Кроме того, предусмотрена возможность оформить один кредит сразу на покупку и ремонт жилья.

При покупке квартиры в Алматы и Астане банк готов профинансировать до 80% её стоимости, тогда как оставшиеся 20% участница должна внести самостоятельно в качестве первоначального взноса. Для остальных регионов размер займа составит до 85% стоимости жилья, а первоначальный взнос — 15%.

Максимальная сумма кредита достигает 50 млн тенге, срок займа — до 25 лет. При этом общий чистый семейный доход не должен превышать 1,25 млн тенге.

Также в рамках программы можно оформить отдельный заём на ремонт уже имеющегося жилья. Его максимальная сумма составит 15 млн тенге, первоначальный взнос на депозит в банке - от 0 до 50%, срок кредитования - до 25 лет.

Купленное по программе «Ұмай» жильё должно оформляться на женщину. Если она состоит в браке, недвижимость регистрируется как совместное имущество супругов. Допускается привлечение созаёмщиков.

«Зелёная ипотека»

В банке отмечают, что более 80% жилья в Казахстане остаётся энергоёмким, из-за чего собственники несут повышенные расходы на отопление и электроэнергию. Запуск новой программы должен помочь гражданам сократить коммунальные затраты, а также стимулировать рынок к развитию «зелёного» строительства.

По условиям «Зелёной ипотеки» можно приобрести готовое первичное жильё, квартиру на этапе строительства при наличии гарантии КЖК или страхования, а также жильё на вторичном рынке. Главное условие — дом должен соответствовать «зелёному стандарту» и иметь сертификат OMIR серебряного, золотого или платинового уровня.

Как и в программе «Ұмай», здесь можно оформить единый кредит на покупку и ремонт жилья.

Банк предоставляет до 80% от стоимости квартиры, оставшиеся 20% заёмщик оплачивает самостоятельно. Максимальная сумма кредита составляет 50 млн тенге, максимальная сумма займа на ремонт - 15 млн тенге.

Срок кредитования - до 25 лет, а общий чистый семейный доход участника не должен превышать 1,25 млн тенге.

Первоначальный взнос на депозит в банке также предусмотрен в диапазоне от 0 до 50%.