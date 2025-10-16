Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане расширяются программы, направленные на повышение доступности жилья для граждан, передает BAQ.KZ.

Так, будет расширена программа "Наурыз Жұмыскер", на участие в которой в этом году подали заявки около 33 тысяч молодых семей. Победителями стали 8 тысяч, однако теперь получить займы смогут и те, кто ранее участвовал в программе. Выдача кредитов на первичное жилье отечественных застройщиков начнется до 1 января 2026 года.

Кроме того, возобновляется программа "Әскери баспана", которая позволит военнослужащим приобрести квартиры уже в этом году — преимущественно на вторичном рынке. Продавцам таких квартир предложат выгодные условия для покупки нового и более просторного жилья.

По словам Ляззат Ибрагимовой, данные меры позволят уже в этом году значительно увеличить число казахстанцев, которые получат собственное жилье.

Все инициативы направлены на улучшение качества жизни и поддержку не только социально уязвимых категорий, но и граждан, которые впервые смогут стать владельцами квартир в 2025–2026 годах.