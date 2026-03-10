Председатель Правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в Правительстве сообщила, что снятие пенсионных для лечения планируют сделать прозрачным, передает BAQ.KZ.

По ее словам, банк сейчас работает над этим вопросом совместно с Министерством здравоохранения. Основная задача - сделать услугу доступной для граждан и одновременно обеспечить полный контроль за использованием средств.

«Что касается лечения, то сейчас мы находимся в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Наша задача - сделать эту услугу доступной и при этом полностью прозрачной», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что ранее часть граждан использовала пенсионные накопления не по назначению. По данным банка, около 10% пользователей направили средства не на лечение, что в итоге привело к ужесточению правил.

«Из-за 10% населения, использовавших средства не по целевому назначению, 90% людей фактически лишились возможности пользоваться этой функцией. Мы считаем такую ситуацию несправедливой», - подчеркнула глава банка.

Для решения проблемы планируется внедрить цифровую систему контроля. Предполагается, что в ней будут зарегистрированы стоматологические клиники и другие медицинские организации, предоставляющие услуги лечения.

«До конца 2026 года мы работаем над цифровизацией этого процесса. В системе будут находиться стоматологические клиники и медицинские организации. В онлайн-формате будет оформляться акт выполненных работ, появится интеграция с Министерством здравоохранения - все будет прозрачно и понятно», - пояснила Ибрагимова.

По ее словам, к моменту, когда граждане накопят достаточный порог пенсионных накоплений, они смогут снова активно использовать средства на лечение.

Ранее в Министерстве здравоохранения также сообщали о проблемах с использованием пенсионных средств. Вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов заявил, что около 247 млрд тенге из средств Единый накопительный пенсионный фонд могли быть выведены через сомнительные компании, что стало одной из причин пересмотра правил и лицензирования стоматологических клиник.