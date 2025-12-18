С 2025 года функции по распределению жилья переданы Отбасы банку, где создан единый центр, что позволило централизовать процессы и повысить прозрачность. Это особенно важно для граждан, стоящих в очереди на жильё, передаёт BAQ.KZ.

На пресс-встрече вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал, как изменения уже отражаются на практике.

"На сегодня в системе зарегистрировано 965 тыс. граждан, из них 600 тыс. относятся к категории социально уязвимых слоев населения. По итогам 11 месяцев очередникам предоставлены порядка 7,3 тыс. арендных квартир и более 10 тыс. льготных ипотечных займов. Кроме того, с 4 декабря 2024 года вступило в силу право приватизации ранее выданного арендного жилья без права выкупа. Данным правом уже воспользовались 11 тыс. граждан, поступило порядка 13 тыс. заявлений, оставшаяся часть находится в обработке", — сообщил он.

Вице-министр уточнил, что новая система позволяет более эффективно распределять жильё и контролировать соблюдение прав очередников. Централизация уменьшает административные риски и повышает прозрачность процесса предоставления квартир.