"Отбасы банк" объявил о важном изменении в правилах предоставления льготной ипотеки и арендного жилья. Теперь наличие доли в недвижимости не будет являться препятствием для участия в государственных жилищных программах, передаёт BAQ.KZ.

Как пояснили в банке, граждане, состоящие в очереди на жильё, смогут рассчитывать на поддержку государства даже в том случае, если владеют долей в квартире или доме. Ранее даже минимальная доля автоматически лишала заявителей права на льготную ипотеку или получение арендного жилья.

При этом отмечается, что на законодательном уровне данная норма пока не закреплена. Решение принято самим банком в ответ на многочисленные обращения граждан.

Новые правила начнут действовать с февраля 2026 года.