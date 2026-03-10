В Казахстане сохраняется высокий спрос на ипотечные программы, реализуемые через систему жилищных строительных сбережений. За 2025 год Отбасы банк выдал населению более 77 тысяч жилищных займов на общую сумму свыше 1,6 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства Казахстана сообщил первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов.

По его словам, система жилищных строительных сбережений остается одним из ключевых инструментов обеспечения граждан доступным жильем. Благодаря этой системе десятки тысяч семей ежегодно получают возможность приобрести или построить собственное жилье.

«По направлению системы жилищных строительных сбережений за 2025 год Отбасы банком населению выдано 77 148 займов на общую сумму 1 трлн 645 млрд тенге», — сообщил Айдапкелов.

Он также отметил, что в 2026 году планируется сохранить высокий уровень поддержки населения через ипотечные программы. Ожидается, что объем выдачи жилищных займов составит более 1,6 трлн тенге.

«В 2026 году по всем программам Отбасы банка планируется выдать ипотечных займов на сумму 1 трлн 630 млрд тенге с предварительным охватом более 70 тысяч семей, нуждающихся в жилье, посредством льготного ипотечного кредитования», — отметил он.

В целом, по данным холдинга «Байтерек», совокупная сумма поддержки жилищного строительства в 2026 году достигнет порядка 2,41 трлн тенге.