Отбасы банк зачислил 1,6 млрд тенге на счета 6 762 казахстанских детей в рамках программы "Келешек". Средства поступили на депозиты "AQYL" и предназначены для будущего образования детей, передает BAQ.KZ.

Стартовый капитал получил каждый ребенок, которому в 2025 году исполнилось пять лет.

Так, 23 детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили по 471 840 тенге, а 6 739 детей, воспитывающихся в семьях, — по 235 920 тенге.

Одной из первых средств получила пятилетняя Жасмин, воспитывающаяся бабушкой Дүйсенкүл Әби.

"Это по-настоящему радостная новость. Мы всей семьей будем копить на будущее моей внучки, чтобы она получила достойное образование", — рассказала бабушка.

Стартовый капитал зачисляется детям, открывшим депозит "AQYL" или подписавшим дополнительное соглашение к уже существующему счету. Чтобы сохранить средства, родители должны вносить ежегодные взносы на депозит до совершеннолетия ребенка или до момента поступления в учебное заведение.

Минимальный взнос на 2025 год составляет 24 МРП (94 368 тенге), для социально-уязвимых детей — 12 МРП (47 184 тенге). Для детей-сирот и детей без попечения родителей обязательные взносы не требуются. В случае несоблюдения условий, стартовый капитал возвращается в бюджет.