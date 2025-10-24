Сотрудник Центра адаптации и детоксикации Костаная Галыман Тижбаев предстал перед судом сегодня, 24 октября. Ему предъявлено обвинение по ст. 106 УК РК – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, Тижбаев напал на пациента прямо в Центре адаптации за то, что тот закурил в неположенном месте. Он нанес ему несколько ударов в область поясницы. Они оказались настолько сильными, что пенсионер попал в реанимацию, где ему удалили правую почку. На данный момент подсудимый свою вину категорически не признает. Подробности из зала суда в материале корреспондента Baq.kz.

Скандал с избиением 61-летнего пациента Центра адаптации и детоксикации Костаная Ратмира Каюмова получил широкую огласку в сентябре этого года. В социальных сетях разлетелось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину и жестоко его избивает. Видео выложила дочь подсудимого Екатерина Ратмировна на своей страничке Instagram, и оно тут же попало в другие паблики. Дочь написала, что инцидент произошел еще в июле, но на днях ей предоставили запись с камер видеонаблюдения. Она указала, что отец после этого попал в реанимацию и ему удалили правую почку.

Уже спустя несколько дней стало известно, что напавшего на пациента санитара Тижбаева уволили из Центра адаптации и с конца июля он находится под домашним арестом. Главное судебное разбирательство по этому резонансному делу было назначено еще на 15 октября. Но тогда его отложили из-за болезни адвоката подсудимого.

И только сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу. После предъявления обвинения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, суд допросил потерпевшего Ратмира Каюмова. По его словам, в конце июля он встретил своего друга, с которым и начал распивать спиртные напитки.

"Сознаюсь, что я не рассчитал дозу спиртного, поэтому опьянел и оказался на автобусной остановке в районе пр. Абая, где меня и забрали в вытрезвитель. В палате я закурил, после чего почувствовал на себе удары. До этого меня никто не бил", - рассказал в суде потерпевший.

Он немного путался в показаниях и говорил, что не может вспомнить, какой конкретно санитар его бил – Тижбаев или Фатхулин. Точнее, он думал, то бил Фатхулин, но оказалось, что это был Тижбаев. Во всяком случае он точно помнит, что последний сильно ударил его по голове и в отделе полиции он даже начал терять сознание от боли.

Из-за путанного рассказала потерпевшего сторона подсудимого высказала подозрения о том, что Каюмов не помнит и не знает точно, кто его бил, а его показания основаны на данных видеозаписи из вытрезвителя, которую он внимательно изучил до суда.

Потерпевший частично подтвердил эту версию, сообщив суду, что помнит, как ругался с санитаром Фатхулиным.

"Кто забирал у меня сигарету я не помню, и лишь по видео понял, что это Тижбаев", - сказал в суде потерпевший.

В связи с чем адвокат подсудимого наставила на том, чтоб суд назначил проведение экспертизы, которая расставила бы точки над "и". Экспертиза могла бы выяснить, кто именно жестоко избил Каюмова.

Сам подсудимый Галымжан Тижбаев свою вину в суде н признал. Он утверждал, что потерпевший довел его до состояния аффекта своими оскорблениями, унижающими человеческое достоинство. По его словам, потерпевший начал курить прямо в палате медвытрезвителя. Когда ему сделали замечание, он не отреагировал, на второе – тоже, а после третьего замечания и вовсе перешел к оскорблениям.

"Потерпевший 22 года состоит на учете, потому что у него алкоголизм. Только за прошедший год он попадал в вытрезвитель по два-три раза в неделю. Причем, последний раз его доставили прямо с автобусной остановки. До этого случая у него было диагностировано кровоизлияние в мозг. Виновным я себя не считаю", - рассказал подсудимый.

Тижбаев уточнил, что потерпевшая сторона теперь требует огромную сумму денег в качестве компенсации морального вреда. Но эти деньги для него неподъемные. И добавил, что в прошлому году потерпевшему запретили употреблять спиртные напитки и появляться пьяным в общественных местах. Однако он грубо нарушил это постановление.

Потерпевшая сторона настаивает на том, что подсудимый не имел права нападать на пожилого человека и требует не только привлечь его к уголовной ответственности, но и взыскать денежную компенсацию.

Несмотря на уголовную статью, по которой преследуют санитара Тижбаева, на днях он подал частную жалобу в тот же суд №2 Костаная против потерпевшего Каюмова. Санитар хотел тоже привлечь его к уголовного ответственности по статье об оскорблении. И доказать, что телесные повреждения он нанес не просто так, а потому, что Каюмов своей нецензурной бранью довел его до состояния аффекта.

"Итог заседания по статье 131 УК РК – оправдательный приговор. Суд доказал, что мой подзащитный не допускал в его адрес оскорблений, повлекших состояние аффекта", - поделился адвокат потерпевшего Ораз Агайсин.

В общем, пока что в этом уголовном деле, несмотря на очевидно неприемлемое и жестокое поведения санитара, очень много противоречий. Прояснить картину произошедшего помогут показания свидетелей, коих в деле тоже немало, считает сторона потерпевших. К допросу свидетелей суд приступит 30 октября. На эту дату назначили очередное рассмотрение уголовного дела.