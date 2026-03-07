В Актюбинской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие — отбойник насквозь пробил легковой автомобиль. Водитель получил травмы и был госпитализирован, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Авария произошла на автодороге Самара – Шымкент в Алгинском районе по направлению в Кобду. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил наезд на дорожный отбойник.

В результате удара металлическое ограждение пробило машину. Пострадавшего водителя доставили в больницу.

По информации управления здравоохранения, пациент госпитализирован в областную многопрофильную больницу в Актобе, где ему провели операцию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.