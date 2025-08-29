17-летняя девушка рассказала о насилии, которое терпела с восьми лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на на Taldykorganec_kolesa .



Она обратилась в полицию с заявлением о домогательствах со стороны отчима. По словам пострадавшей, насилие продолжалось с начальных классов — мужчина прикасался к интимным частям тела и показывал непристойные видео.



"Со второго класса я терплю насилие от отчима. Мама вышла за него замуж в 2015 году. Сначала всё было хорошо... но со временем его отношение ко мне изменилось, он стал приставать. Трогал мои половые органы, показывал непристойные видео. Мама, сестра, дедушка, брат — все об этом знают", — рассказала подросток детали в письме.



Полиция Карасайского района зарегистрировала уголовное дело.

"По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело и проводится расследование. В рамках досудебного производства выполняются все необходимые следственные действия, в том числе допрошены законные представители несовершеннолетней для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании обстоятельств дела. По итогам указанных работ и собранных материалов будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в ДП.

Однако позже департамент полиции Алматинской области прекратил дело. Сейчас девушка находится в кризисном центре и боится возвращаться домой.



По последней информации, дело возобновили, родителей девочки допрашивают. Решение примут после проверки всех материалов.передает BAQ.KZ