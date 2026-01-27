В Мангистауской области расследуется уголовное дело по факту преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в Департамент полиции Мангистауской области, передаёт BAQ.KZ.

"24 января 2026 года на пульт дежурного „102“ поступило заявление о совершении преступления сексуального характера в отношении 13-летней девочки", – сообщили в полиции.

В ходе проверки, по данным правоохранительных органов, было установлено, что противоправные действия, по предварительной информации, совершил отчим потерпевшей.

"Указанный мужчина 20 января 2026 года покончил жизнь самоубийством", – уточнили в ведомстве.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Изнасилование несовершеннолетней".

"В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетней", – подчеркнули в департаменте полиции.

Также в ведомстве напомнили, что "иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит".