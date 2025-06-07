Шокирующий случай всколыхнул Жуалынский район Жамбылской области - 35-летний мужчина подозревается в убийстве своего 10-летнего пасынка, передает BAQ.KZ. По данным телеграм-канала HALYQSTAN, перед смертью ребенок подвергся жестокому избиению. Жестокость случившегося потрясла не только местных жителей, но и всю страну.

Трагедия произошла в приемной семье, где, помимо погибшего мальчика, воспитываются еще четверо усыновленных детей. Что именно произошло в роковой день в поселке Талас, в деталях пока не ясно — следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по факту гибели ребенка начато досудебное расследование. Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и помещен в изолятор временного содержания.

"Следственные органы проводят комплексные мероприятия для выяснения всех деталей происшествия. Сейчас приоритет — это обеспечение безопасности оставшихся детей и выяснение условий, в которых они проживали", — прокомментировали в полиции.

История вызвала волну обсуждений в социальных сетях, где пользователи требуют максимально жесткого наказания для виновного и пересмотра механизмов контроля за приемными семьями.