В Жамбылской области Таласский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в систематическом истязании трёх несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, с 2019 по 2025 год подсудимый, проживая на территории крестьянского хозяйства, применял физическую силу и пытки в отношении своих пасынков, рожденных в 2008 году. С апреля 2025 года аналогичные действия он совершал и в отношении сына супруги 2015 года рождения.

Дети находились в полной изоляции, им препятствовали в обучении и развитии, принуждали к труду и ограничивали в питании. Доход от их работы подсудимый использовал в личных целях.

Вину мужчины подтвердили показания потерпевших и другие материалы дела. Приговором суда он признан виновным по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 110 УК РК и получил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не выявил.