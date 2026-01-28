Депутат Мажилиса от фракции ОСДП Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос Премьер-министру Республики Казахстан Олжасу Бектенову, касающийся системной поддержки общественных фондов, работающих с детьми с особыми потребностями, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения стал визит депутата в общественный фонд "Ерекше аналар" в Астане в рамках январских встреч с избирателями. По словам Сагандыковой, ситуация вокруг таких организаций демонстрирует серьезный разрыв между государственными планами по развитию инклюзии и реальными условиями, в которых вынуждены работать НПО.

Согласно приведенным данным, в Казахстане проживает более 732 тыс. лиц с инвалидностью, около 15% из которых – дети. При этом число детей с ограниченными возможностями здоровья превышает 203 тысяч и продолжает расти, тогда как доступность инфраструктуры в стране остается на уровне около 45%.

В качестве примера депутат привела столичный реабилитационный центр, созданный матерью ребенка с особыми потребностями. За пять лет количество воспитанников выросло с 50 до 350 человек, однако центр вынужден работать сразу в нескольких арендованных помещениях, включая частные коттеджи. Значительная часть средств уходит на аренду и коммунальные услуги, в то время как очередь на получение помощи превышает 80 детей.

В депутатском запросе обозначены ключевые системные проблемы. Среди них дефицит специализированных площадей, несмотря на наличие пустующих государственных и коммунальных помещений; несоответствие действующих тарифов госсоцзаказа реальным затратам на реабилитацию; налоговая и бюрократическая нагрузка на НПО; острый дефицит тьюторов и педагогов-ассистентов; а также отсутствие преемственности поддержки после достижения детьми 18 лет.

Особое внимание в обращении уделено проблеме молодежи с ментальными нарушениями, которая после окончания срока действия индивидуальных программ реабилитации фактически остается без сопровождения и доступа к специализированным услугам.

В этой связи Ажар Сагандыкова предложила ряд системных мер. В их числе инвентаризация пустующего государственного имущества с последующей передачей его НПО на льготных условиях, пересмотр методики расчета тарифов на специальные социальные услуги, создание мультидисциплинарных комплексов "детсад-школа-реабилитация", упрощение требований к тьюторам, освобождение средств госсоцзаказа от корпоративного подоходного налога, а также разработка государственных программ поддержки и трудовой адаптации для молодежи старше 18 лет.

– Мы не имеем права экономить на детях, чей потенциал может быть раскрыт только при своевременной и качественной поддержке государства, — подчеркнула депутат.

Запрос направлен в рамках реализации Национального плана до 2025 года и Концепции инклюзивной политики до 2030 года. Депутат попросила рассмотреть предложения и предоставить ответ в установленные законом сроки.