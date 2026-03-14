Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
Почти все отделения банка в ОАЭ временно закрыты.
Сегодня 2026, 19:16
38Фото: Report
Отделения международного банка Citibank, принадлежащего американскому Citigroup Inc., в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн) подверглись атакам беспилотников, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее Citibank уведомил о временном закрытии почти всех отделений в ОАЭ в связи с предупреждением Ирана об ударах по западным финансовым организациям.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- Нефтяной шок и военная эскалация: последние события войны США и Ирана
- Иранский режим может пасть во вторник 17 марта — прогноз Михеля Абдоллахи
- Пропавшую в Польше казахстанку нашли мертвой