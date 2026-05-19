Отдельный том о Золотой Орде впервые включат в академическую историю Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в готовящейся академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде. Об этом Глава государства сообщил на международном симпозиуме, посвященном истории Улуса Джучи, передает BAQ.kz.

Международный симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" проходит в Астане. В мероприятии принимают участие делегации более чем из 20 стран мира, включая историков, археологов, востоковедов, тюркологов, политологов и представителей международных организаций.

Новый взгляд на наследие Золотой Орды

Глава государства подчеркнул, что Золотая Орда занимает особое место не только в истории Казахстана, но и всей Евразии.

"Сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды – империи, правившей в Великой степи и занимавшей бескрайние просторы Евразии. Это – исторический факт", – заявил Президент.

По словам Токаева, история Золотой Орды должна изучаться не только как череда войн и завоеваний, но и как уникальный цивилизационный феномен.

"Важно в полной мере раскрыть цивилизационную матрицу Золотой Орды с ее глубокими интеллектуальными и духовными традициями, эффективными институтами и развитой экономикой", – отметил он.

Президент подчеркнул, что такой подход необходим для понимания истоков государственности и общей истории народов Центральной Евразии.

Отдельный том и новые исследования

Токаев сообщил, что в Казахстане уже ведется системная работа по изучению наследия Улуса Джучи.

"В готовящейся к изданию академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде", – заявил Глава государства.

Он напомнил, что по его инициативе в стране был создан Институт изучения Улуса Джучи – первое специализированное научное учреждение такого профиля.

По словам Президента, сегодня в Казахстане снимаются фильмы, выпускаются книги, создаются памятники и театральные постановки, посвященные наследию Золотой Орды.

Казахстан запустит масштабный издательский проект

Президент также предложил реализовать крупный международный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов.

"Параллельно необходимо запустить масштабный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов по Золотой Орде", – отметил Токаев.

Он подчеркнул, что академические исследования должны стать основой для развития креативной индустрии, медиасферы и популяризации исторического наследия.

"Казахстан – прямой наследник Золотой Орды"

Во время выступления Глава государства заявил, что преемственность Великой степи закреплена на конституционном уровне.

"В новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме, четко закреплено, что сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом", – сказал Президент.

По его словам, Казахстан рассматривает себя как прямого наследника государственности Золотой Орды.

"В государственной деятельности наша страна является прямым наследником Золотой Орды, сделавшей своей главной идеей “Мәңгілік Ел”", – подчеркнул Токаев.

Золотая Орда как "Степной Рим"

Президент отдельно остановился на масштабах и устройстве государства Джучидов.

Он отметил, что территория Улуса Джучи превышала 6 млн квадратных километров и была больше Римской империи в период ее расцвета.

"Недаром отдельные историки называют Золотую Орду Степным Римом", – заявил Токаев.

По его словам, устойчивость Золотой Орды обеспечивалась эффективной системой управления, развитым правом, дипломатией и экономикой.

Президент отметил, что в государстве действовали принципы меритократии, дисциплины и справедливости, а безопасность людей и имущества гарантировалась на всей территории империи.

Экономика и "протоглобальный рынок"

Токаев также заявил, что Золотая Орда создала одну из самых развитых экономических моделей своего времени.

"В целом, можно сказать, что Золотая Орда породила или создала протоглобальный рынок", – отметил Президент.

По его словам, через территорию Улуса Джучи проходили ключевые торговые маршруты Евразии, а сама империя обеспечивала безопасный транзит товаров между Востоком и Западом.

Глава государства напомнил, что даже название национальной валюты Казахстана – тенге – восходит к ордынскому слову "данг".

Наследие Аль-Фараби и Яссауи

Особое внимание Президент уделил интеллектуальному наследию Великой степи.

Он подчеркнул значение трудов Абу Насыра аль-Фараби и Ходжи Ахмеда Яссауи для формирования философской и духовной традиции региона.

"Воззрения Яссауи стали неотъемлемой частью культурного кода Великой степи", – сказал Токаев.

Президент также сообщил, что Казахстан учредил государственные награды Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui, которыми будут награждаться ученые, общественные и политические деятели за вклад в развитие науки и духовности.

Первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yassaui стал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

История как фактор единства

В завершение выступления Токаев подчеркнул необходимость объективного и политически нейтрального изучения истории.

"Летопись Золотой Орды – это общая история человечества", – заявил Президент.

По его словам, комплексное изучение традиций степной государственности может стать важным фактором укрепления диалога и сотрудничества в Центральной Евразии.

"Убежден, что комплексное изучение традиций степной государственности, основанной на справедливости, открытости, диалоге культур, будет содействовать долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Традиции и искусственный интеллект

Токаев заявил, что Казахстан намерен сочетать историческое наследие с современными технологиями.

"Важно сочетать богатое наследие предков с прогрессивными ценностями и передовыми технологиями", - подчеркнул Президент.

Он сообщил, что недавно подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования.

Кроме того, в августе под эгидой ЮНЕСКО в Казахстане пройдет международная олимпиада по искусственному интеллекту с участием школьников и студентов из 100 стран.

Осенью в Астане также планируют впервые провести AI Film Festival.

"Это станет подлинным отражением прогрессивной эпохи, где гармонично сочетаются традиции и инновации", - отметил Токаев.

"Нельзя превращать историю в инструмент раздора"

В завершение Президент подчеркнул, что история должна объединять народы, а не становиться источником конфликтов.

"История, как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка", - заявил Глава государства.

Токаев сообщил, что симпозиум планируется проводить на регулярной основе, а по итогам нынешней встречи будет принята специальная резолюция.