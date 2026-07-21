Отдых на Алаколе едва не закончился ЧП: семью эвакуировали с острова

Спасатели эвакуировали семью с ребенком, оказавшуюся на одном из островов озера Алаколь в области Абай. Во время профилактического патрулирования акватории сотрудники ДЧС заметили отдыхающих, которые не могли самостоятельно вернуться на берег. Как выяснилось, у арендованного маломерного судна произошла техническая неисправность.

Спасатели доставили на берег четырех человек, включая одного ребенка. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. В МЧС напомнили отдыхающим, что перед выходом на воду необходимо проверять техническое состояние плавсредства, не перегружать его, использовать спасательные жилеты и учитывать погодные условия.