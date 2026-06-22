Отдых на Кольсае закончился травмой головы для туристки

На озере Кольсай спасатели оказали помощь отдыхающей, получившей травму головы. Как сообщили в ДЧС Алматинской области, во время профилактического дежурства к сотрудникам службы обратилась женщина 1989 года рождения. Пострадавшей оперативно оказали первую доврачебную помощь: обработали рану, наложили повязку и обеспечили необходимый уход.

После этого спасатели доставили женщину на служебном автомобиле в село Саты, где ей была оказана медицинская помощь. В ведомстве отметили, что недавно на озере Кольсай начал работу спасательный пункт с круглосуточным дежурством сотрудников ДЧС. Первый же инцидент показал востребованность такого поста — помощь пострадавшей была оказана без промедления.

Спасатели напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и у водоемов.