Отдых по Казахстану выходит в «плюс по цене»

В стране внутренний туризм переживает настоящий бум — людей, которые путешествуют по стране, становится всё больше. Но вместе с этим отдых постепенно превращается в удовольствие «не из дешёвых», передает BAQ.kz.

2025 год стал рекордным по туризму, почти 8,7 млн внутренних туристов воспользовались местами размещения. Это на 11% больше, чем годом ранее.

Если смотреть шире, за 10 лет число таких туристов выросло почти в 3 раза. Казахстанцы всё чаще выбирают поездки по стране вместо зарубежных путешествий.

Но есть важная деталь: статистика учитывает только гостиницы. Реальных поездок больше — многие живут у родственников, снимают квартиры или просто ездят на выходные без отелей.

Также в марте 2026 года цены в категории «отдых и культура» выросли на 13,2% за год — это выше общей инфляции.

А если сравнить с 2020 годом, то рост почти шокирующий: +88,3% за несколько лет.

Сфера отдыха «разгоняется» неравномерно:

театры — +41,1% (самый резкий рост)

кинотеатры — +17,5%

бассейны — +15,8%

гостиницы — +9,5% (даже ниже инфляции)

То есть одни услуги дорожают резко, другие — относительно спокойно.

На фоне роста цен отдых внутри страны перестаёт быть «доступным по умолчанию». И это особенно заметно, потому что спрос растёт — людей больше, а цены выше.

На этом фоне появляются новые подходы. Например, курорт Oi-Qaragai ввёл тариф «Отан» — скидка 20% для граждан Казахстана. Она распространяется на канатные дороги, развлечения и проживание.

Фактически это попытка снизить нагрузку на местных туристов и удержать внутренний спрос.

Идея не новая — во многих странах действует «двойная цена»:

Таиланд — местные платят в разы меньше в парках и музеях

Египет — разные цены для туристов и местных на достопримечательности

Индонезия — разница может доходить до 10 раз

Япония — в некоторых местах иностранцы платят больше за вход

Такая система объясняется просто: местным делают доступнее, а с туристов берут больше.

Казахстанский туризм растёт быстро и уверенно. Но вместе с этим отдых становится дороже, и рост цен уже опережает инфляцию.