Отдыхающая застряла на острове посреди озера в Баянауле

Спасатели помогли женщине вернуться на берег.

Сегодня 2026, 17:36
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 17:36
Сегодня 2026, 17:36
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Фото: Pixabay.com

Во время профилактического рейда на озере Жасыбай Баянаульского района к сотрудникам МЧС обратились отдыхающие. Выяснилось, что 52-летняя жительница Павлодарской области переправилась на остров на резиновой лодке. Однако обратно плыть не решилась и осталась на месте.

Спасатели оперативно прибыли на место и на моторной лодке доставили её на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

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