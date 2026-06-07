Отдыхающая застряла на острове посреди озера в Баянауле

Во время профилактического рейда на озере Жасыбай Баянаульского района к сотрудникам МЧС обратились отдыхающие. Выяснилось, что 52-летняя жительница Павлодарской области переправилась на остров на резиновой лодке. Однако обратно плыть не решилась и осталась на месте.

Спасатели оперативно прибыли на место и на моторной лодке доставили её на берег. Медицинская помощь не потребовалась.