Отдыхающие оставили после себя свалку на мысе Жыланды в Мангистау
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На мысе Жыланды возле села Курык в Мангистауской области отдыхающие пожаловались на большое количество мусора, оставленного на побережье.
Кадры с загрязненной территорией были опубликованы в социальных сетях. На видео видно, что после отдыха людей у побережья остались пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, сообщает Lada.kz.
Автор видео выразил возмущение состоянием природной территории и призвал отдыхающих не оставлять мусор после себя.
«Как так можно не любить свой край, если сложно собрать за собой мусор и довезти до ближайшего населенного пункта? Позор, слов больше нет», — написал он.
По словам автора публикации, если не принять меры, популярное место отдыха может постепенно превратиться в стихийную свалку. Он также призвал местные власти обратить внимание на ситуацию и принять меры для предотвращения дальнейшего загрязнения территории.
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