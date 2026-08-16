Отдыхающие оставили после себя свалку на мысе Жыланды в Мангистау

На мысе Жыланды возле села Курык в Мангистауской области отдыхающие пожаловались на большое количество мусора, оставленного на побережье.

Кадры с загрязненной территорией были опубликованы в социальных сетях. На видео видно, что после отдыха людей у побережья остались пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, сообщает Lada.kz.

Автор видео выразил возмущение состоянием природной территории и призвал отдыхающих не оставлять мусор после себя.

«Как так можно не любить свой край, если сложно собрать за собой мусор и довезти до ближайшего населенного пункта? Позор, слов больше нет», — написал он.

По словам автора публикации, если не принять меры, популярное место отдыха может постепенно превратиться в стихийную свалку. Он также призвал местные власти обратить внимание на ситуацию и принять меры для предотвращения дальнейшего загрязнения территории.





