Отечественное мороженое поставляют на рынки десяти зарубежных стран

Чтобы мороженое получилось нежным, недостаточно просто смешать молоко с сахаром и заморозить. На заводе «Шин-Лайн» в Алматинской области молоко проверяют в лаборатории, смесь нагревают почти до 90 градусов, насыщают воздухом, а затем отправляют на быстрое замораживание. Готовая продукция хранится на роботизированном складе при температуре минус 27 градусов. Мощности нового предприятия позволяют выпускать более 350 тонн мороженого в сутки. Как устроено производство и почему подготовка к летнему спросу начинается ещё зимой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Завод, который готовится к лету зимой

Группа компаний «Шин-Лайн» работает на рынке с 1995 года. За три десятилетия предприятие превратилось из производителя мороженого в крупную компанию с десятками торговых марок и поставками за пределы Казахстана.

Сегодня в ассортименте группы насчитывается более 160 наименований продукции под 36 брендами. Среди них – «Бомба», Bahroma, «Мишка на полюсе» и «Белочка».

Одним из крупнейших проектов компании стал новый производственный комплекс в Алматинской области. Его первая очередь заработала в 2024 году.

Территория предприятия занимает около 50 гектаров, а объём инвестиций превышает 64 миллиарда тенге.

Производственная мощность комплекса составляет более 350 тонн продукции в сутки. Однако фактические объёмы зависят от сезона и количества заказов.

У производства мороженого есть своя особенность: самый высокий спрос приходится на тёплое время года, но выпускать основную часть продукции только летом нецелесообразно. Поэтому подготовка к сезону начинается заранее. Уже в январе производственные линии могут работать круглосуточно, чтобы сформировать необходимый запас мороженого.

Готовую продукцию отправляют на морозильные склады, откуда она постепенно поступает в торговые сети. Так предприятие распределяет нагрузку на оборудование и обеспечивает поставки в период, когда спрос резко увеличивается.

Почему молоко проверяют ещё до разгрузки

Производство начинается с поступления сырья. Молоко на завод доставляют в специальных автоцистернах вместимостью около 20 тонн. Прежде чем принять его, специалисты проверяют качество и безопасность каждой партии.

В лаборатории исследуют основные показатели сырья, в том числе проверяют наличие антибиотиков и посторонних примесей. От результатов проверки зависит, будет ли молоко допущено к переработке.

На предприятии предусмотрены восемь приёмных ёмкостей вместимостью по 20 тонн каждая. При этом сырьё стараются не задерживать на хранении и оперативно направлять в производство.

Для остальных ингредиентов организованы отдельные складские зоны. Например, сухие компоненты и упаковочные материалы хранят в одних условиях, а ингредиенты, требующие охлаждения или заморозки, – в других. Такой порядок позволяет соблюдать требования к разным видам сырья ещё до начала приготовления мороженого.

Что происходит с молоком после проверки

На следующем этапе готовят смесь, из которой впоследствии получится мороженое.

В зависимости от рецептуры в неё добавляют необходимые ингредиенты. Для разных видов продукции их состав и пропорции отличаются.

Смешивание происходит в специальном оборудовании, после чего массу направляют на пастеризацию. На заводе применяют кратковременный нагрев примерно до 85-88 градусов с выдержкой около 30 секунд. Эта процедура необходима для снижения микробиологических рисков и обеспечения безопасности продукции.

Однако нагрев – лишь часть технологического процесса. Затем смесь поступает в гомогенизатор, где под высоким давлением происходит измельчение жировых частиц.

На предприятии используется оборудование с давлением до 300 атмосфер. В результате жир более равномерно распределяется в смеси, что помогает получить однородную консистенцию готового мороженого. После этого массу охлаждают и подготавливают к следующему этапу.

Зачем в мороженое добавляют воздух

Один из самых интересных этапов производства – фризерование. Именно здесь подготовленная молочная смесь начинает превращаться в привычное мороженое.

Во фризере её одновременно охлаждают, частично замораживают и насыщают воздухом. Воздух необходим для формирования структуры продукта. Без него мороженое получилось бы значительно плотнее и твёрже.

Количество воздуха зависит от рецептуры и вида продукции. Оно влияет на плотность, объём и ощущения при употреблении мороженого. После фризера температура массы составляет приблизительно минус 4 градуса.

На этом этапе продукт уже приобретает характерную консистенцию, но ещё недостаточно твёрдый для хранения и транспортировки. Поэтому далее мороженому придают нужную форму и направляют на закалку.

Почему мороженое нельзя замораживать слишком медленно

После формования мороженое должно быстро охладиться до необходимой температуры.

На предприятии этот процесс занимает около 45-60 минут. За это время температура продукта снижается приблизительно до минус 25 градусов.

Скорость замораживания имеет большое значение для качества. Если охлаждение происходит неправильно, внутри могут образовываться крупные кристаллы льда. Из-за этого мороженое теряет однородную структуру и становится менее приятным на вкус.

Быстрая закалка помогает сохранить нужную консистенцию. После неё мороженое становится достаточно твёрдым, чтобы его можно было упаковать и отправить на склад.

В дальнейшем важно избегать резких температурных колебаний, поскольку повторное подтаивание и замораживание способны ухудшить качество продукта.

Почему завод самостоятельно выпекает вафельные стаканчики

На «Шин-Лайн» производят не только само мороженое, но и вафельные изделия для него. Для этого предусмотрены отдельные линии, на которых выпекают стаканчики, рожки и другие компоненты.

Производство начинается с приготовления теста. Затем его направляют в оборудование, где изделия приобретают необходимую форму. После выпечки готовые вафельные стаканчики поступают на линии изготовления мороженого.

Наличие собственного производства позволяет компании согласовывать выпуск вафельных изделий с загрузкой основных линий и контролировать их характеристики.

Для хранения крупных партий сухих ингредиентов на заводе предусмотрены специальные силосы. Вместимость отдельных ёмкостей для муки и сахара достигает 50 тонн.

Потребность в сырье особенно возрастает в период интенсивного производства. По информации предприятия, в дни максимальной загрузки расход сахара может приближаться к 100 тоннам.

Сколько мороженого выпускают автоматизированные линии

На заводе работают линии для разных форматов продукции. Одни предназначены для изготовления мороженого в вафельных стаканчиках и рожках, другие – для отдельных видов эскимо и других изделий.

Производительность оборудования различается. Отдельные линии способны выпускать примерно 20, 45 или 70 тонн продукции в сутки.

При этом объём производства зависит от конкретного ассортимента. Изготовление разных видов мороженого требует отличающихся операций, рецептур и способов упаковки.

Значительная часть процессов автоматизирована. Оборудование выполняет дозирование, формование и перемещение продукции по конвейеру. Работники следят за параметрами производства и исправностью линий.

Автоматизация особенно важна для предприятия с большим ассортиментом: она позволяет выпускать крупные партии продукции и поддерживать заданные характеристики каждого изделия.

Где хранят тысячи тонн мороженого

После упаковки мороженое поступает на морозильный склад. На новом предприятии предусмотрен роботизированный комплекс вместимостью до 45 тысяч паллетомест.

Температура хранения составляет около минус 27 градусов. Склад предназначен для размещения больших объёмов готовой продукции. Автоматизированная система обеспечивает её перемещение и помогает организовать хранение. Такая инфраструктура необходима в том числе из-за сезонности продаж.

Зимой предприятие может формировать запасы, а с наступлением тёплого сезона постепенно отправлять их покупателям. При этом хранение мороженого требует постоянного соблюдения температурного режима.

Недостаточно правильно заморозить продукт на заводе. Его качество необходимо сохранить и при складировании, и во время транспортировки. Соответственно, система хранения становится продолжением производственного процесса.

Куда экспортируют казахстанское мороженое

Продукция «Шин-Лайн» представлена не только в Казахстане.

По данным компании, мороженое поставляют в десять зарубежных стран. Среди них Россия, Китай, Беларусь, Монголия, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

На разных рынках покупатели отдают предпочтение разным брендам. Например, в Казахстане высоким спросом пользуется «Бомба», в России – «Мишка на полюсе», а в Узбекистане – Bahroma.

При планировании производства компания учитывает эти различия, поскольку ассортимент и объёмы заказов зависят от особенностей каждого рынка. Экспорт мороженого требует более сложной логистики по сравнению с перевозкой продукции, не нуждающейся в специальных температурных условиях.

На всём пути от завода до покупателя необходимо сохранять установленную температуру. Это делает логистику одним из важных факторов развития зарубежных поставок.

Какие специалисты нужны современному производству

По данным компании, в группе «Шин-Лайн» работают более 6500 человек. Эта численность относится ко всей группе предприятий, а не только к новому заводу в Алматинской области.

На производстве заняты технологи, инженеры, операторы автоматизированных линий, механики, сотрудники лабораторий и складского комплекса. Несмотря на высокий уровень автоматизации, работа оборудования требует постоянного контроля.

Специалисты следят за качеством сырья, соблюдением рецептур, температурой, состоянием производственных линий и готовой продукции.

Особое значение имеет техническое обслуживание. На предприятии предусмотрены автоматизированные системы мойки оборудования, которые позволяют очищать технологические линии без их полной разборки. Это необходимо для поддержания санитарных условий на производстве и подготовки оборудования к последующим циклам работы.

Как технологии влияют на качество мороженого

За привычным стаканчиком или эскимо стоит несколько взаимосвязанных технологических процессов.

Молоко сначала проверяют в лаборатории, затем готовят смесь, пастеризуют и гомогенизируют. После охлаждения её насыщают воздухом, формуют и быстро замораживают.

Каждый этап влияет на результат. От качества сырья зависит состав будущего мороженого, от обработки смеси – её однородность, от фризерования – структура, а от закалки и хранения – сохранение необходимых свойств продукта.

Новый комплекс «Шин-Лайн» объединяет эти процессы с собственным производством вафельных изделий, автоматизированными линиями и роботизированным складом. Это позволяет предприятию выпускать различные виды мороженого, формировать запасы перед высоким сезоном и обеспечивать поставки как на казахстанский рынок, так и за рубеж.