Казахстанские ученые разрабатывают медицинские имплантаты, которые в перспективе могут расширить возможности отечественной хирургии. Речь идет о конструкциях для лечения заболеваний позвоночника, сложных переломов и патологий тазобедренного сустава. В проекте объединили опыт врачей, инженерные технологии и возможности 3D-печати.

Разработку ведут специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова совместно с Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева.

В основе проекта — сотрудничество медицины и инженерии. При создании новых изделий применяются компьютерное моделирование, технологии материаловедения и трехмерная печать. Это позволяет учитывать особенности строения костей и подбирать конструкции под конкретные медицинские задачи.

На сегодняшний день разработан ряд экспериментальных изделий. Среди них – трабекулярный межтеловой кейдж для хирургического лечения патологий позвоночника, специальные пластины для фиксации костей при сложных переломах бедра, а также конструкции для лечения переломов ключицы и проведения надлодыжечной остеотомии.

Особое внимание исследователи уделяют биомеханическим характеристикам имплантатов. От их прочности и надежности фиксации зависит стабильность конструкции и восстановление костных структур.

Работа не ограничивается созданием прототипов. Проект предусматривает полный цикл исследований: от проектирования и изготовления образцов до испытаний, доклинических и клинических этапов. В экспериментальном отделе центра также проверяют безопасность используемых материалов и их бактерицидные свойства.

Параллельно в казахстанской травматологии развивают другое высокотехнологичное направление – роботизированную хирургию. В Национальном научном центре уже введены в практику две роботизированные системы для эндопротезирования крупных суставов. Они позволяют проводить трехмерное планирование операций с учетом индивидуальной анатомии пациента и повышать точность хирургического вмешательства.

Еще одним важным этапом стало официальное одобрение в 2026 году оценки технологий здравоохранения по робот-ассистированному эндопротезированию. Это формирует доказательную основу для дальнейшего расширения применения таких операций в клиниках Казахстана.

Таким образом, отечественная ортопедия развивается сразу по двум направлениям: создание собственных медицинских имплантатов и внедрение роботизированных технологий. В перспективе это может укрепить научно-производственный потенциал страны и расширить доступ пациентов к современным методам хирургического лечения.