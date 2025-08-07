В Правительстве состоялась пресс-конференция, на которой заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев объявил о старте практического этапа Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Проект реализуется по поручению Президента и призван решить наиболее острые инфраструктурные проблемы страны, передает BAQ.KZ.

Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов утвержден в декабре 2024 года. Для его законодательного обеспечения 17 июля Президентом одписан соответствующий закон, вступивший в силу 29 июля.

По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

Средства предполагается привлечь из четырех источников финансирования:

отечественные и международные финансовые институты;

банки второго уровня;

средства бюджета и Национального фонда;

средства акционеров – собственников бизнеса.

К участию в МЭКС утверждены пилотные проекты – 35 субъектов естественных монополий. Еще 22 проекта на стадии рассмотрения. Ожидается, что до конца года 6 СЕМ перейдут из "красного" уровня износа в "умеренный", снизив уровень износа до 40 %.

В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования.

В части повышения внутристрановой ценности определены 2 786 товарных позиций на общую сумму 2 трлн 140 млрд тенге, по которым сформирован пул из 220 отечественных товаропроизводителей, кроме того, проведен анализ 669 лицензированных EPC подрядчиков в разрезе регионов.

"Развитие ОТП позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать дополнительные рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет", - отметил Бозумбаев.

Цифровизация является ключевым инструментом для эффективной реализации Нацпроекта, обеспечивая прозрачность процессов, контроль за сроками и качеством работ, а также удобство для всех участников.

В рамках цифровизации реализуются два основных направления – это Электронная платформа закупок Нацпроекта на базе портала Самрук Казыны и Информационная система ЖКХ "SMART TURMYS".