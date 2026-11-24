Приехать в отель к началу заселения и обнаружить, что номер еще убирают, пожаловаться на обслуживание или попросить завтрак без орехов для ребенка – все это не должно оставаться на усмотрение персонала. С 1 марта 2027 года в Казахстане начнет действовать национальный стандарт гостиничного обслуживания, который устанавливает требования к работе отелей на всех этапах пребывания гостя.

Новый документ охватывает практически весь путь путешественника: от бронирования номера до выезда из гостиницы. Речь идет не только о чистоте номеров и вежливости администраторов, но и о безопасности, питании, обработке жалоб и даже о том, как персонал должен действовать, если гость вынужден ждать заселения.

Стандарт СТ РК ISO 22483-2026 «Туризм и сопутствующие услуги. Гостиницы. Требования к услугам» разработан КазСтандартом на основе международного ISO 22483:2020. Документ утвержден председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. Его требования рассчитаны на гостиницы любой категории.

Номер еще не готов? Гость не должен оставаться у стойки регистрации

Новые правила начинаются задолго до приезда в гостиницу. Еще на этапе бронирования клиенту должны сообщить стоимость проживания, условия предоплаты и отмены брони. На обработку заявки отелю отводится до 24 часов.

Время заселения и выезда гостиницы определяют самостоятельно. При этом стандарт рекомендует начинать заезд не позднее 14:00, а расчетный час выезда устанавливать не раньше полудня.

Но что делать, если гость приехал вовремя, а его номер еще не готов? Например, заселение уже началось, однако уборка продолжается. В такой ситуации сотрудники должны предложить постояльцу оставить багаж на хранение и предоставить дополнительную услугу на время ожидания. Это может быть, например, чашка чая.

Аллергия, уборка и питьевая вода

Отдельные требования касаются питания. Если родители предупреждают, что у ребенка аллергия на орехи, персонал должен рассказать о составе блюд и по просьбе семьи предложить хотя бы один вариант без этого ингредиента. Разумеется, выбор зависит от продуктов, которыми располагает кухня.

Питьевая вода при этом должна быть доступна постояльцам круглосуточно.

Регламентируется и уборка номеров: занятые комнаты необходимо убирать ежедневно. Однако если на двери висит табличка «Не беспокоить», персонал должен отложить уборку. Если же гость находится внутри, прежде чем приступать к работе, сотрудники обязаны получить его разрешение.

Не останутся без внимания и жалобы. Обратиться с претензией можно как устно, так и письменно. Отель должен зарегистрировать обращение и зафиксировать, какие меры были приняты для решения проблемы.

От мокрого пола до несчастного случая у бассейна

Заметная часть стандарта посвящена безопасности. Если после уборки пол в холле остается мокрым, гостиница должна выставить предупреждающий знак. У бассейнов необходимы указатели с информацией о глубине, возможности нырять и наличии дежурного спасателя. Спасательное оборудование должно находиться на видном месте и быть доступным.

Предусмотрен порядок действий и на случай происшествий. Если в бассейне кто-то пострадает, персонал должен действовать по заранее разработанному плану и зарегистрировать инцидент.

Более того, обучение сотрудников должно включать навыки оказания первой помощи и базовые приемы реанимации. Также стандарт предусматривает страхование гражданско-правовой ответственности гостиницы с учетом предоставляемых услуг.

Не только для гостей, но и для владельцев отелей

Новый документ адресован не одним лишь администраторам и горничным. Для руководителей гостиниц он устанавливает ориентиры, по которым можно оценивать работу персонала и подрядчиков, распределять обязанности и планировать обучение сотрудников.

Отдельные требования затрагивают гигиену и безопасность питания, чистоту общественных зон, обслуживание оборудования, организацию мероприятий и досуга.

По сути, стандарт предлагает оценивать гостиничный сервис не по отдельным удачным эпизодам, а по всей цепочке взаимодействия с клиентом. От прозрачности бронирования до безопасности во время отдыха.

Вступить в силу новые требования должны 1 марта 2027 года. А значит, у гостиничного бизнеса есть время подготовиться к тому, чтобы привычное «мы постараемся решить вашу проблему» постепенно уступило место понятным правилам обслуживания.