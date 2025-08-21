Житель Актау Турал Латифов заявил о жестоком обращении с его дочерью со стороны гражданского мужа бывшей супруги. По словам мужчины, девочку по ночам будили и заставляли учить уроки, погружая её голову в ведро с водой, передает BAQ.KZ.

Обращение Латифова появилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс. Он рассказал, что после развода двое его детей, 6 и 9 лет, проживают с матерью, которая живёт с другим мужчиной. Именно он, по словам отца, издевался над ребёнком.

Первым о случившемся сообщил старший сын женщины от первого брака: он сбежал из дома и рассказал о произошедшем.

Изначально, по словам Латифова, в полиции ответили, что доказательств недостаточно. Однако позже департамент полиции Мангистауской области сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ход расследования находится на контроле руководства областного ДП, проводится сбор доказательств и опрос свидетелей.