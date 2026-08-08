Отец Лионеля Месси умер после тяжелой болезни

Отец Лионеля Месси Хорхе Месси умер в пятницу вечером в возрасте 68 лет. Он скончался в медицинской клинике в своем родном городе Росарио после продолжительной болезни. О болезни Хорхе Месси стало известно еще во время чемпионата мира 2026 года. Тогда Лионель Месси признавался, что переживал тяжелый период, не связанный с футболом.

После одного из матчей он расплакался, а позднее объяснил, что причиной были проблемы в семье. Хорхе Месси сыграл важную роль в карьере сына. Он был его многолетним агентом, занимался контрактами и деловыми вопросами футболиста. Именно он сопровождал карьеру Месси после его переезда из Аргентины в Испанию и в дальнейшем участвовал в организации переходов из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», а затем в «Интер Майами».

Официальных подробностей о болезни Хорхе Месси семья пока не раскрывала.