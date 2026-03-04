В Талгаре Алматинской области расследуют жестокое убийство мужчины. По предварительным данным, ему нанесли более 30 ножевых ранений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Трагедия произошла 14 февраля. Как сообщил адвокат семьи погибшего Асылбек Абдраимов, одной из возможных причин конфликта могла стать ситуация, связанная с продажей лошадей.

«По имеющейся информации, жена без ведома мужа продала его лошадей. Мужчина подал заявление в полицию. После этого, как предполагается, женщина вместе со своей матерью напала на спящего мужа и нанесла ему более 30 ножевых ранений», — рассказал Асылбек Абдраимов на своей странице в Instagram.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 пункту 7 статьи 99 Уголовного кодекса — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ситуацию также прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

«По факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – сообщили в ДП региона.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.