В Алматы успешно раскрыто дело о вымогательстве, в котором жертвой стала сотрудница частного детского центра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина обратилась в полицию после того, как отец одного из воспитанников потребовал у неё 20 миллионов тенге, угрожая распространением ложной информации, если его требования не будут выполнены.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматы оперативно отреагировали на заявление, помогли правильно оформить документы и собрали необходимые доказательства. В результате подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Пострадавшая женщина выразила благодарность Министерству внутренних дел, руководству полиции Алматы и прокуратуре за высокий профессионализм и эффективную работу.

"Благодаря скоординированным и принципиальным действиям правоохранителей обеспечивается защита прав граждан и укрепляется доверие общества к полиции", — подчеркнула заявительница.