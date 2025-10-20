Отец школьника вымогал миллионы у педагога в Алматы
В Алматы задержан вымогатель.
В Алматы успешно раскрыто дело о вымогательстве, в котором жертвой стала сотрудница частного детского центра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Женщина обратилась в полицию после того, как отец одного из воспитанников потребовал у неё 20 миллионов тенге, угрожая распространением ложной информации, если его требования не будут выполнены.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматы оперативно отреагировали на заявление, помогли правильно оформить документы и собрали необходимые доказательства. В результате подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Пострадавшая женщина выразила благодарность Министерству внутренних дел, руководству полиции Алматы и прокуратуре за высокий профессионализм и эффективную работу.
"Благодаря скоординированным и принципиальным действиям правоохранителей обеспечивается защита прав граждан и укрепляется доверие общества к полиции", — подчеркнула заявительница.
