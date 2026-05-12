Дизель по 263 тенге: названа цена для посевной

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил о проводимой работе по обеспечению дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей на весенне-полевых работах. Министр подчеркнул, что ситуация находится под контролем, передает BAQ.KZ.

"Отгрузка дизтоплива в адрес СХТП находится на постоянном контроле министерства", - сказал министр.

По его словам, в январе 2026 года министерствами энергетики и сельского хозяйства был утвержден "График по поставке 402,2 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2026 года" с 1 февраля по 30 июня 2026 г.

Рекомендуемая министерством текущая цена дизтоплива составляет 263 тенге/литр до станции назначения в регионах с НДС, подчеркнул министр.

"Конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 281 тенге/литр, что дешевле на 49 тенге/литр или на 15 % ниже от розничных цен АЗС", - подчеркнул министр.

С февраля по апрель из 402,2 было отгружено 204,8 тыс. тонн или 51 %, на весь период ВПР 2026 года.

