Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на брифинге в Правительстве прокомментировал возможное изменение цен на уголь, отметив, что их рост будет постепенным и контролируемым, передает BAQ.KZ.

По его словам, в ближайший отопительный сезон подорожания угля не ожидается, поскольку рост потребления будет происходить не сразу, а поэтапно.

«Этой зимой никаких подорожаний не ожидается. Потому что потребление угля вырастет не в этом году, оно будет постепенным», - заявил Есимханов.

В то же время он не исключил, что в будущем стоимость угля может увеличиться. Это связано с планами угледобывающих предприятий по модернизации производств и наращиванию объемов добычи.

«Сегодня была большая информация от угледобывающих предприятий по модернизации и увеличению добычи. Будут затраты, инвестиции, это приведет к инфляционному росту стоимости угля, думаю. Но оно будет регулируемым и постепенно», - добавил вице-министр.

Ранее в Минэнерго заявили, что не ожидают резкого роста цен на АИ-92 и дизтопливо.

