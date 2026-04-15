Казахстанские агропредприятия все активнее внедряют технологии «зеленой» энергетики, превращая отходы в источник дохода, передает BAQ.KZ.

Одним из ярких примеров стала ТОО «Агрофирма Курма», где еще в 2018 году была внедрена система переработки отходов птицефабрики в биогаз с последующим получением электро- и теплоэнергии, а также органических удобрений.

Как работает система

Биогазовая станция перерабатывает до 150 тонн куриного помета в сутки. В процессе ферментации образуется 22–23 тысячи кубометров биогаза с содержанием метана около 65%.

Полученный газ используется для выработки электроэнергии - мощность станции достигает 600 кВт в час. Параллельно предприятие производит до 20 тонн органических удобрений в сутки, которые применяются на собственных полях.

Какие результаты достигнуты

За время работы станции было произведено около 15 млн киловатт-часов электроэнергии.

Инвестиции в проект составили 573 млн тенге, при этом сегодня он приносит стабильный доход - от 100 до 190 млн тенге ежегодно.

«Отечественные агропредприятия все увереннее осваивают технологии “зеленой” энергетики, превращая отходы производства в источник стабильного дохода», - говорится в сообщении.

Почему это важно

Такая модель позволяет не только эффективно утилизировать отходы, но и снижать зависимость от импортных удобрений и энергоресурсов.

Кроме того, биогазовые проекты решают экологические задачи и способствуют развитию устойчивого сельского хозяйства.

Опыт «Агрофирмы Курма» показывает, что переработка отходов может стать полноценной бизнес-моделью и открыть для аграриев новые источники дохода.