Отказ от пособий через eGov: Минтруда предупредило о фальшивых ссылках

Казахстанцы, которые получают социальные выплаты, могут отказаться от них в пару касаний в eGov Mobile. В Министерстве труда и социальной защиты населения еще раз разъяснили, как работает сервис, кому он открыт и почему ссылки «на отказ» в мессенджерах стоит обходить стороной.

Сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» заработал в октябре 2026 года. Зайти в него могут только получатели пособий и социальных выплат. Тем, кто деньги из бюджета не получает, система просто покажет уведомление, и дальше дверь останется закрытой.

Рассчитан сервис прежде всего на состоятельных граждан, которые могут жить без господдержки и готовы уступить выплату тем, кому она нужнее. Никаких требований или ограничений сервис не устанавливает. Отказаться от пособия можно только по собственному желанию, это право гражданина, а не обязанность.

Бумаг и походов по кабинетам не понадобится. Приложение само проверит данные и покажет список всех назначенных человеку пособий. Остается выбрать нужное, подтвердить действие и отправить электронное заявление.

Решение при этом не навсегда. Если жизненные обстоятельства изменятся, гражданин может снова подать заявление на выплату. Его рассмотрят в обычном порядке, по действующим на тот момент условиям.

Прямо в приложении можно оставить отзыв, задать вопрос, предложить доработку или пожаловаться на сбой.

Отдельно в министерстве предупредили о мошенниках. Сервис доступен только в официальном приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz. Как подчеркнули в Минтруда, ведомство «не присылает в мессенджерах подозрительные ссылки для „отказа от выплат“». Переходить по сторонним ссылкам не стоит, все услуги лучше проверять в личном кабинете eGov.

Министерство заверило, что государство продолжает в полном объеме выполнять социальные обязательства. Все положенные по закону выплаты и пособия получатели продолжают получать в установленном порядке.