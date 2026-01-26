Отказ от смертной казни в Казахстане необходимо закрепить на уровне Конституции как безусловный и необратимый принцип. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, выступая на заседании Комиссии по конституционной реформе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в проекте обновлённой редакции Конституции уже отражено право на жизнь как фундаментальное, однако омбудсмен предложил пойти дальше и абсолютизировать это право – без оговорок и исключений.

– Мы просили, насколько это возможно, абсолютизировать право на жизнь. Без всяких условностей, оговорок и специальных комментариев просто признать это право абсолютным раз и навсегда. Зацементировав абсолютность высшей ценности в Конституции, мы всему миру демонстрируем необратимость принятого решения, – отметил Артур Ластаев.

Он подчеркнул, что полная конституционная фиксация права на жизнь означает не только окончательный отказ государства от смертной казни, но и безусловную обязанность защищать жизнь человека во всех ситуациях.

– Полностью абсолютизировав право на жизнь, государство будет обязано спасать при авариях, лечить при болезни, защищать при нападении. Это уже не просто политико-правовое решение – в этом есть глубокий социальный смысл и компонент безопасности граждан, – заявил омбудсмен.

Кроме того, Ластаев поддержал инициативу о переносе ключевых гарантий справедливого судопроизводства в раздел фундаментальных прав человека. Речь идёт о запрете самообвинения, недопустимости повторного наказания и признании виновности только по решению суда.

По его словам, такие нормы отражают не только современные международные стандарты, но и исторические правовые традиции казахского народа, восходящие к суду биев.