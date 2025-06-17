В Костанае отказ закончился убийством: дело раскрыли через 22 года
Костанайский суд вынес приговор спустя два десятилетия.
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Спустя 22 года после совершённого преступления суд вынес приговор жителю региона за убийство женщины, совершённое в 2003 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на на пресс-службу суда.
В ночь на 30 мая 2003 года в Костанае после совместного распития алкоголя мужчина по имени Л. предложил своей знакомой интимную близость. Получив отказ, он задушил её и скрылся с места преступления. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
По данным суда, преступление квалифицировано по ч.1 ст. 96 УК РК (в редакции 1997 года) - умышленное причинение смерти другому человеку. Установлено, что на момент убийства подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывалось наличие у него психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Прокуратура просила 15 лет заключения. Сам подсудимый вину не признал. Потерпевшая сторона настаивала на строгом наказании.
В результате суд назначил Л. наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, с учётом ранее вынесенного приговора в 2018 году за другое преступление.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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