Спустя 22 года после совершённого преступления суд вынес приговор жителю региона за убийство женщины, совершённое в 2003 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на на пресс-службу суда.

В ночь на 30 мая 2003 года в Костанае после совместного распития алкоголя мужчина по имени Л. предложил своей знакомой интимную близость. Получив отказ, он задушил её и скрылся с места преступления. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

По данным суда, преступление квалифицировано по ч.1 ст. 96 УК РК (в редакции 1997 года) - умышленное причинение смерти другому человеку. Установлено, что на момент убийства подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывалось наличие у него психического расстройства, не исключающего вменяемости.

Прокуратура просила 15 лет заключения. Сам подсудимый вину не признал. Потерпевшая сторона настаивала на строгом наказании.

В результате суд назначил Л. наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, с учётом ранее вынесенного приговора в 2018 году за другое преступление.

Приговор пока не вступил в законную силу.