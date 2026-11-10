Отказал инвестору, распишись лично: монополистов заставили отвечать за отказы в подключении

Если предпринимателю отказывают в подключении к сетям, подпись под отказом теперь должен ставить сам руководитель госпредприятия, а не рядовой сотрудник. Это одно из изменений, которых добился Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры, проверив, как монополисты подключают бизнес к инженерным сетям.

Такой порядок уже действует в АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана-РЭК» и ГКП «Астана Су Арнасы». Аналогичные изменения вносят в правила государственных монополистов по всей стране.

По итогам надзора возбуждено 1 294 административных производства, штрафы составили около 220 млн теңге.

Подключение к сетям света, воды и тепла один из главных этапов любого инвестиционного проекта. Но предприниматели часто упираются в лишние согласования, необоснованные отказы в технических условиях и отсутствие открытых данных о свободных мощностях.

В одном из крупных городов страны инвесторов несколько лет заставляли заранее согласовывать технические условия с местным исполнительным органом, хотя закон этого не требует. По инициативе комитета такую практику прекратили, лишнее согласование отменили.

С 2023 года естественные монополии обязаны размещать и обновлять сведения о своих сетях и свободных мощностях в Геопортале РГП «Госградкадастр». Инвесторам эти данные нужны еще при выборе участка и планировании производства. Проверка показала, что многие монополисты этого не делали, а некоторые необоснованно закрывали доступ к открытой информации. После вмешательства комитета нарушения устранили, более 40 монополистов привлекли к административной ответственности.

С 2018 года действует принцип «одного окна», по которому разрешение на проектирование можно получить вместе с техническими условиями. Но отдельные монополисты продолжали отказывать в технических условиях, принимали бумажные заявления и фактически вынуждали бизнес обращаться к ним напрямую.

С 11 июля технические условия выдают только через Геопортал. Часть предприятий все равно работала мимо цифровой системы, а некоторые даже не были в ней зарегистрированы. Сейчас из 426 монополистов, выдающих технические условия, в Геопортале авторизованы 424, заявки рассматривают в цифровом формате.

Еще одна проблема связана с тем, что крупные предприятия годами держат за собой большие объемы электрической мощности, которыми не пользуются. При нехватке электроэнергии из-за этого новым производствам не к чему подключиться. Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики подготовил поправки, по которым за удержание неиспользуемых мощностей будут брать плату. Мера должна подтолкнуть предприятия освобождать лишние резервы.

Для устранения нарушений Комитет по регулированию естественных монополий разработал план первоочередных действий и изменения в подзаконные акты.