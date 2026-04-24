Отказы от прививок в Астане: более 11 тысяч случаев

В Астане за последние годы зарегистрировано более 11 тысяч отказов от вакцинации, что влияет на распространение инфекционных заболеваний, передает BAQ.kz.

Сколько отказов и в чем причины

Несмотря на то что вакцинация в Казахстане остаётся бесплатной и доступной, часть жителей продолжает отказываться от прививок. По данным специалистов, около 4 тысяч таких отказов считаются устойчивыми - люди сознательно не меняют своё решение.

Причины разные: кто-то не доверяет вакцинам, кто-то верит недостоверной информации из интернета, а у некоторых отказ связан с личными или религиозными убеждениями.

При этом последствия уже заметны. Врачи фиксируют рост инфекционных заболеваний. Только за первые три месяца 2026 года в Астане зарегистрировано 1483 случая кори. И в большинстве случаев - это непривитые дети: 83% заболевших не получили вакцину.

Похожая ситуация наблюдается и с вирусным гепатитом А - практически все заболевшие дети также не были привиты.

Что говорят врачи

Медики объясняют: когда снижается уровень вакцинации, формируется так называемая «неиммунная прослойка» - люди без защиты от инфекций. В таких условиях вирусам легче распространяться, и риск вспышек резко возрастает.

«Когда большинство людей привито, инфекции не могут активно распространяться. Но при снижении охвата вакцинацией эта защита ослабевает», - отмечают специалисты.

Отдельно врачи говорят о мифах, которые до сих пор влияют на решения родителей. Например, распространено мнение о связи вакцин с аутизмом, однако научные исследования этого не подтверждают.

Также ошибочно считать, что лучше переболеть, чем привиться - инфекционные заболевания могут давать серьёзные осложнения и даже приводить к тяжёлым последствиям.

Специалисты подчёркивают: отказ от вакцинации - это не только личный выбор, но и риск для окружающих. Особенно уязвимы новорождённые, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.