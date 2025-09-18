В Семее набирает градусы тема предстоящих выборов в акимы города. Напомним, это первый регион Казахстана, где люди сами будут выбирать себе градоначальника. Кандидатуры подали восемь человек, четверым из них отказано в продолжение политической борьбы. Один из них, Бахытбек Байбуров, подал в суд на территориальную избирательную комиссию, но проиграл дело в первой инстанции. Решение суда не вступило в законную силу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Бывший начальник УЧС Семея выразил желание стать акимом Семея. 11 сентября завершилось выдвижение кандидатов. Не обнаружив своего имени в заветном списке, несостоявшийся выдвиженец обратился в суд. По его мнению, его кандидатуру необоснованно отклонили.

Специализированный межрайонный административный суд области Абай вынес решение 18 сентября.

"В удовлетворении административного иска Байбурову Бахытбеку территориальной избирательной комиссии г. Семей в отмене решения от 12 сентября 2025 года и возложения обязанностей на устранение допущенных нарушений путём признания соответствующим требованию в кандидаты акима г. Семей отказать", - озвучили решение в суде.

В пояснительной речи судья дополнил, что при вынесении решения были исследованы доказательства, заслушаны доводы сторон, которые не подтвердили наличие нарушения со стороны ответчика.

"Отказ в удовлетворении иска означает, что заявленные требования истца суд признал юридически необоснованными, и не нашёл правовых оснований для их удовлетворения", - дополнил судья.

После оглашения решения истец лишь поинтересовался, когда он может подать иск на апелляцию.

Сейчас в списке претендентов значатся четыре самовыдвиженца.

В предстоящей агитационной кампании поборются:

Канат Шапатов, директор Дворца творчества детей и молодежи - 1971 г.р.;

Каныш Тулеуов, руководитель Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства - 1972 г.р.;

Айболат Бекжасаров, безработный, ранее возглавлял городской маслихат - 1963 г.р.;

Адлет Кожанбаев, действующий аким Кокпектинского района - 1980 г.р.

Напомним, что полномочия предыдущего акима Семея Талгата Муратова были досрочно прекращены в середине августа решением акима области. Он проработал в этой должности всего пару месяцев, начиная с декабря 2024 года, после чего ушёл на больничный. Около полугода его обязанности исполнял заместитель акима Бекжан Бапышев, которого ранее называли основным претендентом на должность. Однако его имени нет в списке кандидатов. Таким образом, вакантное кресло градоначальника ждёт нового хозяина.

Сейчас жители города готовятся к выборам, назначенным на 12 октября, которые пройдут на 128 избирательных участках.

Интересно, что уже сейчас многие люди считают, что исход гонки заранее предрешён в пользу действующего акима Кокпектинского района Адлета Кожанбаева.

Другие выражают мнение, что кресло акима Семея должен занять не районный аким, а именно человек, работающий в городе.

Стоит отметить, что прямые выборы акимов - новая практика, внедряемая в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев впервые объявил о необходимости проведения таких выборов ещё в 2020 году, а первые кампании прошли в 2021-м.

В январе 2025 года глава государства уточнил, что акимы районов и городов областного значения теперь будут избираться исключительно путём прямого голосования. Область Абай стала пионером в проведении выборов акима областного центра именно по этому формату.

По мнению политологов, выборы акима Семея должны вывести это явление на новый, более прозрачный уровень. Однако пока общественное мнение указывает на ограниченность вариантов и ожидаемую победу наиболее влиятельного кандидата.

Напомним также, что ранее процедура избрания акимов применялась только в сельских округах и районах.