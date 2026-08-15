Отключение света стало проверкой энергосистемы юга Казахстана

Масштабное отключение электроэнергии, произошедшее накануне в Алматы и Алматинской области, стало серьезным испытанием для энергосистемы южного региона Казахстана. Ограничения затронули более 1000 МВт нагрузки. При этом восстановить нормальный режим работы энергосистемы удалось в течение нескольких часов. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Оперативность восстановления и действия энергетиков уже оценили эксперты отрасли. По их мнению, в условиях технологического нарушения ключевую роль сыграли противоаварийная автоматика, действия диспетчерских служб и координация между всеми участниками энергосистемы.

Как развивалась ситуация

По словам эксперта Жакыпа Хайрушева, произошедшее стало серьезной проверкой для энергосистемы юга страны. При этом он считает важным отметить работу энергетиков, которые в аварийном режиме смогли достаточно оперативно стабилизировать ситуацию.

В восстановлении энергосистемы участвовали Министерство энергетики, Системный оператор, электростанции, магистральные и распределительные сетевые организации.

Одним из ключевых элементов стала противоаварийная автоматика. Она локализовала нарушение и не позволила ему получить дальнейшее развитие. После этого восстановление энергосистемы проводилось поэтапно.

В 16:10 был восстановлен транзит 500 кВ «Север — Восток — Юг». В 16:26 Единая электроэнергетическая система Казахстана вновь была синхронизирована с энергосистемой Центральной Азии. После этого продолжилось снятие ограничений для потребителей.

К 17:00 была дана команда на полное снятие ограничений.

Таким образом, несмотря на значительный объем отключенной нагрузки, энергосистему удалось вернуть к нормальной работе в достаточно короткие сроки.

Главный вопрос — причины нарушения

Однако эксперты отмечают: оперативное восстановление не отменяет необходимости детально разобраться в причинах произошедшего.

Как подчеркнул Жакып Хайрушев, сам факт отключения более 1000 МВт нагрузки требует серьезного технического анализа. Предстоит установить причины возникновения аварийного дисбаланса в Объединенной энергосистеме Центральной Азии, проследить последовательность развития технологического нарушения и оценить работу защит и противоаварийной автоматики.

Отдельного внимания потребует и устойчивость транзита 500 кВ «Север — Восток — Юг», который является одним из важнейших элементов энергоснабжения южных регионов страны.

По мнению эксперта, окончательные выводы можно будет делать только после проведения технического расследования. Именно его результаты должны показать, на каком этапе возник дисбаланс, как развивалась аварийная ситуация и насколько эффективно сработали предусмотренные механизмы защиты.

Важна работа всей системы

Схожую оценку ситуации дал эксперт Кайрат Кай. Он также назвал произошедшее серьезным технологическим нарушением, отметив при этом, что нормальный режим работы энергосистемы удалось восстановить достаточно быстро.

По его словам, в подобных аварийных ситуациях результат зависит не только от работы автоматических систем защиты. Не менее важна четкая координация между диспетчерами, электростанциями, магистральными и распределительными сетевыми компаниями, а также оперативным персоналом.

Именно взаимодействие всех этих звеньев позволило после разделения энергосистемы локализовать нарушение и приступить к восстановлению схемы.

После восстановления транзита 500 кВ «Север — Восток — Юг» в 16:10 и синхронизации энергосистемы Казахстана с Объединенной энергосистемой Центральной Азии в 16:26 ограничения для потребителей были полностью сняты.

Что предстоит сделать

Эксперты сходятся в том, что нынешняя ситуация должна стать не только предметом расследования, но и основой для дальнейшего повышения надежности энергосистемы.

Необходимо установить первопричину аварийного дисбаланса, изучить последовательность развития нарушения, проверить работу защит и автоматики, а также оценить устойчивость ключевых транзитов.

Для потребителей масштабное отключение стало напоминанием о том, насколько взаимосвязанной является современная энергосистема. Сбой на одном из участков может привести к серьезным ограничениям сразу в нескольких регионах. Поэтому надежность энергоснабжения зависит не только от состояния отдельных электростанций или сетей, но и от устойчивости всей системы в целом.

При этом оперативное восстановление электроснабжения, по оценке специалистов, свидетельствует о том, что предусмотренные механизмы противоаварийного управления и взаимодействие энергетических организаций в целом сработали.

Теперь задача отрасли — установить причины произошедшего и сделать из аварии технические выводы. Именно такой анализ позволит определить, какие решения необходимы для предотвращения подобных ситуаций в будущем и дальнейшего повышения надежности Единой электроэнергетической системы Казахстана.