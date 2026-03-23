С 23 марта 2026 года в 09:00 открыто движение для всех видов транспорта, передает BAQ.kz.

Доступны следующие участки республиканских автодорог:

Акмолинская область: на участке «Астана — Караганда — Алматы», км 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область: на участке «Астана — Караганда — Алматы», км 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на восстановленных участках.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.