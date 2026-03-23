Ряд участков трассы «Астана – Караганда – Алматы» снова доступен для автомобилистов
Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД.
Сегодня 2026, 08:48
Сегодня 2026, 08:48Сегодня 2026, 08:48
Фото: Istockphoto
С 23 марта 2026 года в 09:00 открыто движение для всех видов транспорта, передает BAQ.kz.
Доступны следующие участки республиканских автодорог:
Акмолинская область: на участке «Астана — Караганда — Алматы», км 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).
Карагандинская область: на участке «Астана — Караганда — Алматы», км 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).
Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на восстановленных участках.
Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.