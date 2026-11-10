Открытая форточка и миллион теңге: в Акмолинской области раскрыли кражу спустя 12 лет

Обычная открытая форточка обернулась для жителя Атбасара потерей миллиона теңге. Деньги из его дома похитили еще летом 2014 года, но установить предполагаемого вора удалось лишь спустя 12 лет, сообщает полиция Акмолинской области.

Кража произошла в июле 2014 года. Неизвестный среди бела дня проник в частный дом через открытую форточку и забрал миллион теңге.

Тогда полицейские возбудили уголовное дело, но найти подозреваемого по горячим следам не смогли. Поиски продолжались.

В октябре 2026 года сотрудники криминальной полиции Атбасарского района установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 35-летний уроженец Степногорска.

По данным полиции, подозреваемый рассказал, что во время пребывания в Атбасаре заметил дом с открытой форточкой. Воспользовавшись возможностью, он проник внутрь и похитил деньги.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия. Окончательное процессуальное решение еще не принято.