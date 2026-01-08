Открыты продажи билетов на матч "Кайрат" — "Брюгге"
Сегодня, 17:24
170Фото: ФК "Кайрат"
Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанская команда примет одну из сильнейших команд Бельгии - "Брюгге" - состоится на стадионе "Астана Арена" 20 января в 20:30.
Билеты доступны в двух мобильных приложениях.
На один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные.
Организаторы матча призывают доверять только официальным сервисам продажи билетов, остерегаться подделок и не приобретать билеты через третьих лиц.
Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу в проходе на стадион, потере денежных средств и аннулированию билетов без компенсации.
