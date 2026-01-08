Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанская команда примет одну из сильнейших команд Бельгии - "Брюгге" - состоится на стадионе "Астана Арена" 20 января в 20:30.

Билеты доступны в двух мобильных приложениях.

На один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные.

Организаторы матча призывают доверять только официальным сервисам продажи билетов, остерегаться подделок и не приобретать билеты через третьих лиц.

Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу в проходе на стадион, потере денежных средств и аннулированию билетов без компенсации.