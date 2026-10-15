Открытый диалог и новые возможности: что обсудили на Astana Media Week

В Астане в рамках юбилейной Astana Media Week 2026 состоялась экспертная встреча «Новые правила в информационной политике Казахстана», передает BAQ.KZ.

В дискуссии приняли участие первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, председатель Правления АО «Qazcontent» Адиль Сейфуллин, медиаменеджер Аскар Джалдинов, шеф столичного бюро интернет-журнала «Власть» Тамара Вааль и другие представители медиасообщества. Модератором выступила председатель Ассоциации профессионалов PR и медиа Акерке Берлибай.

Открытость и взаимодействие со СМИ

Одной из основных тем встречи стало развитие коммуникации между государственными органами и журналистами. Участники обсудили доступ к официальной информации, проведение брифингов и повышение эффективности взаимодействия со спикерами государственных ведомств.

Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что ведётся работа по усилению института официальных представителей государственных органов.

– Мы сейчас работаем над тем, чтобы усилить институт официальных представителей. Я думаю, что этот вопрос становится всё более актуальным, – сказал он.

По словам спикера, совершенствование системы коммуникаций позволит выстраивать более содержательный диалог между государственными структурами и представителями СМИ.

Участие журналистов в разработке законодательства

Отдельное внимание участники уделили обсуждению поправок в законодательство о масс-медиа и онлайн-платформах.

В ходе встречи прозвучало предложение расширить участие представителей журналистского сообщества в профильной рабочей группе.

Канат Искаков сообщил о готовности проработать этот вопрос совместно с руководством рабочей группы.

– Мы готовы проработать вопрос, чтобы включить представителей масс-медиа в рассмотрение законопроекта. Это не проблема, я думаю, что она найдёт своё решение в ближайшее время, – отметил первый вице-министр.

Он добавил, что для дальнейшей работы необходимо определить представителей медиасообщества, которые смогут принять участие в обсуждении предлагаемых изменений.

Профессиональный диалог и совместные решения

Ещё одной темой встречи стало развитие взаимодействия между журналистскими организациями и представителями отрасли.

Участники обсудили возможность создания рабочей группы, которая позволит продолжить профессиональный диалог и совместно вырабатывать предложения по актуальным вопросам медиасферы.

Модератор дискуссии Акерке Берлибай отметила, что важно не ограничиваться обсуждением существующих вопросов, а переходить к практическим действиям.

В ходе встречи также прозвучали предложения по развитию взаимодействия с региональными журналистами и налаживанию более оперативного обмена информацией.

Напомним, главной темой юбилейной медиа-недели стала «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия».

Как прошёл первый день Astana Media Week 2026 – читайте в нашем материале.