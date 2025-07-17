Открытый люк обошёлся коммунальщикам Костаная почти в 600 тысяч тенге
Суд вынес решение по делу о ДТП.
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В Костанае коммунальщики поплатились за халатность, передает BAQ.KZ. Городской суд взыскал с КГП "КТЭК" почти 600 тысяч тенге в пользу автолюбителя, чей автомобиль угодил в открытый канализационный колодец прямо на дороге. Инцидент произошёл в декабре 2024 года: жительница Костаная заезжала на парковку, когда её машина внезапно провалилась в неогороженный и ничем не обозначенный люк. Как показала оценка ущерба, восстановление автомобиля обойдётся в 599 тысяч тенге.
В ходе рассмотрения дела, суд пришел к выводу, что тепловая камера (колодец), находится на балансе КТЭК. Таким образом, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, — сообщили в пресс-службе суда Костанайской области.
Более того, выяснилось, что организация уже была привлечена к административной ответственности за отсутствие временных знаков на месте работ. Суд обязал КТЭК полностью возместить материальный ущерб автовладельцу. Решение вступило в законную силу.
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