В Шымкенте полиция выбивала стекло у беглеца без прав
В Шымкенте водитель без прав попытался сбежать от полиции.
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В социальных сетях распространилось видео, снятое 14 мая в Шымкенте, где сотрудники полиции с дубинками выбивают стекло автомобиля, пытаясь вытащить водителя. Мужчина за рулём сначала игнорировал требования остановиться, наезжал на полицейских, создавая угрозу, но в итоге прекратил движение, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как несколько правоохранителей окружают машину и кричат: "Открывай!", а затем начинают разбивать стекло с водительской стороны.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента, поступило сообщение о возможном угоне автомобиля. При попытке остановки водитель отказался подчиниться законным требованиям, не имел водительских прав и пытался скрыться, создавая опасность на дороге.
В итого мужчина был задержан и помещён под административный арест.
Позже выяснилось, что заявительница — владелица автомобиля — является его близкой родственницей и не имеет к нему претензий по факту угона.
Тем не менее, нарушитель привлечён к ответственности за неповиновение полиции и управление транспортом без водительских прав.
Полицейские отмечают, что несмотря на семейные обстоятельства, игнорирование закона и создание угрозы жизни останутся безнаказанными не будут.
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