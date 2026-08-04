Откуда товар и уплачены ли налоги: что покажет Национальный каталог

В Национальный каталог товаров Казахстана внесено около 30 млн записей, охватывающих более 40 тыс. товарных групп. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, каталог станет основой единой цифровой системы прослеживаемости товаров.

«Национальный каталог товаров – очень важный элемент, если говорить простым языком, цифровой экосистемы торговли. Это, по сути, если еще совсем простым языком говорить, это удостоверение личности каждого товара», – сказал Арман Шаккалиев.

До конца года планируется завершить формирование каталога и интегрировать его с действующими информационными системами, в том числе с «Кеден», 1С и другими платформами.

«Сегодня порядка 30 миллионов записей, более 40 тысяч товарных групп. Задача, вы все слышали, премьер-министром поставлена, до конца года завершить формирование каталога и провести интеграцию со всеми существующими информ-платформами, в том числе Кеден, 1С», – сообщил министр.

При этом, по его словам, внедрение каталога не должно создавать дополнительную нагрузку для предпринимателей и торговых сетей.

Система позволит отслеживать происхождение товара, его движение, а также полноту уплаты обязательных платежей.

«Это, по сути, очень важный элемент обеления экономики нашей страны», – отметил Арман Шаккалиев.

Интеграция с системой «Кеден» позволит учитывать импорт товаров, а подключение 1С и других платформ – данные о производстве, складском и бухгалтерском учете.